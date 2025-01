Esta segunda-feira, Manuel Brito anunciou a saída antecipada da presidência da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) no próximo dia 1 de março. O dirigente estaria no cargo até julho de 2025.

Manuel Brito vai deixar a presidência da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) em 01 de março, confirmou o próprio em comunicado enviado à agência Lusa, destacando os “quase seis anos de dedicação” ao cargo.

«Após quase seis anos de dedicação exclusiva no exercício de funções como presidente da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP), comunico a minha decisão de deixar este cargo no próximo dia 01 de março de 2025, antecipando por alguns meses o fim previsto para a minha comissão de serviço em julho de 2025, e regressando, deste modo, à aposentação definitiva», disse em comunicado enviado à LUSA.

De acordo com o presidente, este é o «momento certo para dar espaço a uma nova liderança» e também a altura para dedicar mais tempo a uma nova etapa da vida pessoal.

«Durante o período em que estive à frente da ADoP, trabalhei com afinco para criar e estabilizar uma equipa de trabalho coesa e solidária, tecnicamente competente, com rigor, imparcial, disciplinada e que é, indiscutivelmente, muito respeitada em Portugal e no estrangeiro», partilhou.

«Continuarei, na medida do possível, a acompanhar à distância os projetos que iniciámos, desejando o sucesso contínuo da ADoP, pela defesa da integridade no desporto e pela proteção da saúde dos praticantes», terminou o dirigente de 75 anos.