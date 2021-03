A seleção portuguesa de futebol está de partida esta manhã para Turim, Itália, onde defronta, na quarta-feira, a congénere do Azerbaijão, no primeiro jogo de qualificação para o Mundial 2022.

A comitiva lusa está prestes a embarcar para solo transalpino, após a maioria dos jogadores convocados ter chegado ao Aeroporto de Lisboa. Se quase todos eles chegaram no autocarro da seleção, outros viajaram diretamente para o aeroporto de táxi ou viatura própria, como os estreantes Nuno Mendes e João Palhinha, além de Luís Neto, Sérgio Oliveira e André Silva, que foram mesmo os primeiros a chegar.

Já Cristiano Ronaldo, que joga na Juventus, está à espera dos seus compatriotas em Turim.

Recorde-se que a convocatória inicial ficou já marcada por duas alterações, com a chamada de José Sá para o lugar de Rui Patrício e a de Luís Neto para o lugar de Pepe.

Depois do jogo com Azerbaijão em Itália, Portugal joga em Belgrado ante a Sérvia no sábado (dia 27) e, na próxima terça-feira, dia 30, no Luxemburgo. São os primeiros três jogos da seleção no grupo A de qualificação, que conta ainda com a República da Irlanda.