Portugal apurou-se, esta quarta-feira, para os quartos de final do Campeonato do Mundo de basquetebol feminino de sub-19, após bater Israel, por 83-80.

O grande destaque na Seleção Nacional foi Clara Silva, poste portuguesa, que realizou 37 pontos e manteve assim a média de «duplo-duplo» por encontro, com mais de dez pontos e ressaltos por jogo. Ao intervalo, o resultado registava um empate a 39 entre as duas equipas, sendo que Portugal chegou a ter 11 pontos de vantagem no quarto período.

Esta sexta-feira, Portugal mede forças com a Espanha, no encontro dos «quartos», que venceu no confronto do Grupo D.