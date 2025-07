Portugal continua a fazer história no Mundial de basquetebol feminino de Sub-19, que está a decorrer na República Checa. A formação lusa venceu, esta terça-feira, a seleção da Nigéria (79-61) num jogo que era decisivo.

Depois da derrota na estreia diante do Canadá (88-49), as jovens portuguesas registaram a primeira vitória de sempre num Mundial frente à China (75-52). Seguiu-se a terceira e derradeira jornada, tendo Portugal conseguido a segunda vitória consecutiva.

As orientadas de Agostinho Pinto entraram melhor na partida e venciam por 36-27 ao intervalo. A seleção africana respondeu, conseguindo dar a volta ao marcador.

Portugal conseguiu responder e venceu mesmo a partida por 79-61. Clara Silva foi o destaque da partida, com um «duplo-duplo» de 17 pontos e 14 ressaltos.

Com este triunfo, a formação lusa terminou no segundo lugar do Grupo B e avança para os oitavos-de-final, onde vai defrontar Israel, que terminou no terceiro lugar do Grupo A. O jogo está marcado para esta quarta-feira, ainda se hora definida.