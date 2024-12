Esta segunda-feira, o Belenenses anunciou que chegou a acordo com a antiga B SAD e terminou todas as relações com a Sociedade Anónima Desportiva, que é a atual Portalegrense SAD.

«O Clube de Futebol “Os Belenenses” (CFB) informa os seus associados, adeptos, simpatizantes e toda a comunidade desportiva que alcançou um Acordo Global com a antiga B SAD - Sociedade Desportiva de Futebol, que também já foi Piedade Desportivo SAD e é atualmente a Portalegrense, SAD (B SAD)», pode ler-se no comunicado.

O Belenenses afirmou ainda que a B SAD perdeu o direito de usar o nome, marca, hino, símbolo, lema e história do Belenenses. Este processo decorria desde 2018.

Num extenso comunicado, o emblema do Restelo, presidido por Patrick Morais de Carvalho esclarece que a B SAD deixa de ter qualquer direito de utilizar nome, marca, símbolo, hino, lema e história do Belenenses, consumando-se assim a separação judicial e definitiva.

«Belenenses só há um, está no Restelo e é dos sócios!», lê-se na conclusão do comunicado.

Atualmente, o Belenenses disputa a Liga 3 e encontra-se em quarto lugar do Grupo B.