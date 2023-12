O Benfica B fechou o ano a marcar passo em Paços de Ferreira (2-2). Na capital do móvel, a turma de Nélson Veríssimo contou com Gustavo Marques a titular, depois de o jovem defesa central se estrear na sexta-feira pela equipa principal.

Os castores abriram o marcador por Matchoi Dajalo. O avançado de 20 anos confirmou a boa entrada dos anfitriões no jogo, assinando o golo à passagem do quarto minuto.

A resposta dos encarnados não tardou e, dez minutos mais tarde, Benchimol empatou. Numa primeira parte intensa e de parada e resposta, os golos foram surgindo de dez em dez minutos, já que, aos 24m, foi a vez de Cipenga “molhar a sopa”, restaurando a vantagem do Paços de Ferreira.

E, uma vez mais, a resposta do Benfica B foi implacável, visto que Benchimol voltou a faturar, desta feita aos 30m. Foi o terceiro golo do avançado cabo-verdiano na II Liga.

Quem escolheu a tarde chuvosa deste sábado para assistir à partida estaria a dar por justificado o preço do bilhete. Aliás, quem vestisse de amarelo entrava gratuitamente no estádio.

Ainda assim, o encontro desacelerou em cima do intervalo, quando Matchoi Djalo estragou a exibição com uma entrada imprudente que valeu o vermelho direto.

Na segunda parte, o Paços remeteu-se à defesa, entregando aos visitantes a iniciativa de jogo. Todavia, e por mérito de Marafona, o Benfica B não conseguiu desatar o empate.

O central Gustavo Marques deixou a partida aos 76 minutos, com queixas na coxa direita.

Os encarnados vão entrar em 2024 no 12.º lugar do campeonato, com 17 pontos, mais três que o Leixões, que ocupa o lugar de play-off de manutenção. Por sua vez, o Paços de Ferreira segue no 9.º lugar, com 19 pontos. Os castores registaram apenas um triunfo nos últimos cinco jogos e levam um fosso de 12 pontos para os lugares de promoção.

Tondela agrava crise da Oliveirense

Também na tarde deste sábado, o Tondela retomou o caminho dos triunfos na receção à Oliveirense. O experiente defesa central Abdoulaye fez o único golo da partida, após cruzamento de Costinha. O relógio contava o 34.º minuto quando a festa ecoou no Estádio João Cardoso.

Foi o único momento de acerto, num encontro pautado pelo equilíbrio. A equipa comandada por Tozé Marreco sobe, ainda que provisoriamente, ao 6.º lugar, com 23 pontos.

Quanto à Oliveirense, a turma de Chéu encaixou o sexto jogo consecutivo sem vencer e, por isso, caiu para o 13.º lugar, com 16 pontos. O tombo pode ainda ser maior, caso o Feirense vença na visita à União de Leiria.