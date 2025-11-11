João Cancelo, jogador da Seleção Nacional, foi o escolhido para falar esta terça-feira aos jornalistas. Na conferência de imprensa, o lateral confidenciou que gostaria de um regresso à Europa, nomeadamente ao Benfica, clube onde passou mais tempo em Portugal.

Sonho de voltar ao Benfica

«Sim, obviamente que sonho em voltar à Europa. Tenho mais, até ao final deste ano tenho contrato com o Al Hilal, mas eu estou sempre aberto a novas aventuras. Só o futuro dirá, mas claro que sim, gostaria de voltar à Europa. O sonho de jogar no Benfica eu tenho sempre. De voltar ao Benfica eu tenho sempre. Depende de como vai ser o meu futuro, eu não sei. Mas o sonho de jogar no Benfica eu terei sempre. Agora ou com 40 anos, vou ter sempre o sonho de jogar no Benfica, porque foi o clube que me formou, para além do Barreirense, mas o Benfica também teve uma parte muito importante no meu progresso enquanto jogador e o meu desejo de voltar ao Benfica é sempre grande».

Benfiquistas escolheram a melhor opção nas eleições

«Eu quero é que o Benfica ganhe. Se os adeptos quiseram que o Rui Costa fosse o presidente a estar à frente do Benfica, acho que foi a melhor opção. Eu quero é que o Benfica ganhe porque não vou esconder, eu sou benfiquista e quero o melhor para o clube».

