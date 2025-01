Atualmente no Nottingham Forest, Morato passou cinco anos no Benfica (2019-2024), tendo sido lançado por Jorge Jesus na equipa principal em 2020, onde acabou por vencer um Campeonato e uma Supertaça. Agora, em declarações à ESPN, o brasileiro recordou o período em que trabalhou com o treinador português.

«Foi ele que me subiu da equipa B. Foi ele que me ensinou muitas coisas. Havia dias em que ele só trabalhava a defesa e eu pensava que ele estava a ficar louco. Uma hora e meia de treino e ele continuava a gritar. Não se cansava e nós continuávamos a treinar só a parte defensiva.», declarou entre risos.

Nesse sentido, o defesa brasileiro destacou também tudo aquilo que Jesus fez por ele.

«Mas foi o treinador que me deu as primeiras oportunidades no Benfica. Acreditou em mim, em muitos momentos. Quando marquei o meu primeiro golo na Liga dos Campeões, foi ele que me lançou no jogo. Foi uma experiência boa trabalhar com ele. Não sei se nos vamos reencontrar, mas quem sabe...», disse o central.

Após deixar o Benfica no último verão, Morato transferiu-se para o Nottingham Forest por cerca de 11 milhões de euros. Sob a orientação de Nuno Espírito Santo, o defesa de 23 anos já realizou 11 jogos pelo clube inglês.