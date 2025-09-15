Bruno Simão é um dos concorrentes da nova edição da Secret Story (9), da TVI, e tem gerado muito falatório nas redes sociais e no mundo do futebol.

Com formação no Benfica, o irmão de David Simão fez uma longa carreira no futebol, mas nunca conseguiu vingar ao alto nível. Segundo o mesmo, a «cabeça» e o gosto pela «vida noturna» não permitiram um salto maior.

Depois de representar as camadas jovens de Portugal, e ter jogado com Cristiano Ronaldo, o jogador de 40 anos segue a carreira nos Reality Shows. No vídeo de apresentação revelou um episódio caricato com Ruben Amorim, em que acertou com uma pressão de ar no atual treinador do Manchester United.

Como jogador vestiu a camisola do GDS Cascais, Atlético CP, Oriental, Torreense, Casa Pia AC, Pinhalnovense, Lusitanos, Fátima, União Leiria, Oliveirense, DOXA, FC Milsami Orhei, Khazar, Astra Giurgiu, Slovan Bratislava, Dinamo Bucuresti, UTA Arad, At. Povoense, Barreirense e Belenenses.