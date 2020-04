Porto, Lisboa e Vila Nova de Gaia são os três municípios portugueses que ultrapassam a barreira dos mil infetados por Covid-19.

O Porto é o que conta com mais casos confirmados, com 1059, estando o concelho vizinho de Vila Nova de Gaia com 1035, menos três do que Lisboa.

Braga (848), Gondomar (834) e Maia (744), todos no norte do país, seguem-se como concelhos com mais casos, à frente de Ovar, que deixou de estar sujeito a uma cerca sanintária, que é o último município com mais de meio milhar de casos (511).

O Norte continua a ser a região mais afetada, com 12148 casos (60,1 por cento de todo o país) e 409 mortes (57,3 por cento). Segue-se em número de casos confirmados a região de Lisboa e Vale do Tejo, com exatamente 4500 infetados e 126 óbitos, menos do que os 164 mortos da região Centro, que tem menos infetados: 2923.