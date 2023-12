Na conferência de imprensa de antevisão ao clássico com o FC Porto, agendado para as 20h15 deste segunda-feira, o treinador do Sporting, quando questionado sobre o histórico recente do clássico, favorável aos dragões, Ruben Amorim apontou a renovadas sequências: «vamos tentar ser mais fortes, mais precisos nos detalhes. Falava-se a mesma coisa em relação ao Famalicão. Demoramos três anos para lhes ganhar, mas não foi por isso que ficamos obcecados».

Garantindo que o duelo entre Sp. Braga e Benfica não cruzou, nem por um minuto, os pensamentos, Ruben Amorim diz-se tranquilo com o plantel ao seu dispor.

Portanto, para a quadra natalícia, o pedido do técnico será, apenas, agarrar a liderança da Liga. Isto porque, na reta final da conferência de imprensa, o técnico garantiu não ter qualquer pedido quanto a reforços.

Sporting e FC Porto estão igualados na frente da Liga, com 31 pontos. O Benfica é 3.º, com 30 pontos, e o Sp. Braga surge de seguida, com 29 pontos.