O GDS Cascais Futebol SAD anunciou esta segunda-feira uma nova identidade: passa a chamar-se Clube Sportivo de Cascais (CSC). A alteração marca um rebranding que pretende reforçar a ligação à comunidade e preparar o projeto para ambições mais altas no futebol português, querendo chegar à primeira divisão portuguesa em 2030, como contou ao Maisfutebol em fevereiro de 2025.

O emblema, que compete atualmente na 2.ª Divisão da Associação de Futebol de Lisboa, foi constituído em 2022 pelo Grupo Dramático e Sportivo de Cascais em parceria com a 1915 Sports Ventures. Em novembro de 2024 foi adquirido pela ve2ventures, fundo de investimento holandês que lançou o Estrella Football Group (EFG), plataforma internacional de multi-propriedade horizontal de clubes.

Segundo o CEO da ve2ventures, David Dwinger, a nova identidade «assinala um novo ciclo na vida do CSC» e visa transformar o clube num «símbolo de orgulho para Cascais, com a ambição de ser uma referência nacional e internacional».

O CSC apresentou ainda os elementos centrais deste rebranding: novo escudo, reforço da cor verde-escura no equipamento principal, um terceiro equipamento inspirado na «Luz Verde» e uma linguagem visual unificada em todos os meios. O objetivo é colocar o clube entre os dez principais da área metropolitana de Lisboa até 2030.

Para o CEO do CSC, Gonçalo Moura, trata-se de «um projeto pensado de baixo para cima, que oferece à comunidade uma porta de entrada para o futebol profissional e oportunidades transformadoras».

Com esta mudança, o Clube Sportivo de Cascais passa a integrar em pleno a rede internacional da EFG, que já tem parcerias com clubes da Dinamarca, Grécia e Itália.