Figura: Diogo Costa

Finalmente, viu-se Diogo Costa! Uma noite para valorizar e colocar os financeiros do FC Porto a esfregar as mãos de contente. Se não fosse ele, esta noite podia ter descambado gravemente. Aos 18 minutos, por exemplo, fez uma defesa espetacular a parar um tiraço de Jhon Córdoba, depois ainda parou remates de James, Lerma e Jhon Arías. Enorme, pois.

Positivo: Renato Veiga

Um grande jogo do central, que na primeira parte levou com o perigoso Córdoba, na segunda apanhou com Luis Suárez e em ambos os casos se saiu muito bem. Pareceu ser dos poucos que conseguia ganhar duelos mais agressivos com os colombianos, para além de estar bem posicionado. Num mesmo minuto, evitou golos a James Rodriguez e Luis Suárez.

Negativo: Nuno Mendes

Um jogo para esquecer do lateral esquerdo. Pareceu desligado e pouco confiante, o que é estranho nele, mas a verdade é que a Colômbia atacou quase sempre pela esquerda (e foi pela esquerda que criou as melhores ocasiões de golo). Jhon Arías foi sempre um problema para ele, que, mesmo dando menos profundidade ao ataque, várias vezes não o acompanhou.

OUTROS DESTAQUES:

Ruben Dias

À semelhança de Renato Veiga, fez também ele um grande jogo, coroado até com duas bolas tiradas em cima da linha: uma na primeira parte, outra na segunda. No fundo devia contar como dois golos, mas os defesas são muito prejudicados pelo mundo. No resto do tempo, foi imperial pelo ar, fez cortes importantes e tornou-se essencial no nulo que o resultado regista.

João Félix

A Arábia Saudita fez-lhe bem, definitivamente. Entrou com o Uzbequistão para melhorar o jogo interior de Portugal, a partir da esquerda, e esta noite voltou a ser uma ameaça à baliza colombiana. Rematou com perigo ainda na primeira parte, voltou a ameaçar na segunda e foi sempre o principal dinamizador do ataque (mesmo que nem tudo lhe tenha saído perfeito).

Jhon Arías

Uma fonte de problemas para Nuno Mendes. A velocidade do extremo do Palmeiras foi o recurso mais usado pela Colômbia para criar perigo, que na primeira parte fugiu duas vezes a toda a gente e por duas vezes ficou perto do golo: uma foi travada por Diogo Costa, outra foi parada por Ruben Dias em cima da linha. Ainda ameaçou num remate de longa distância.