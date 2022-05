A greve dos trabalhadores da CP – Comboios de Portugal registava por volta das 08h40 uma adesão a rondar os 95 por cento, adiantou a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans)

«Com exceção dos comboios de longo curso que estavam nos serviços mínimos, a circulação ferroviária está praticamente paralisada de norte a sul do país. Neste momento, ainda não está feito o levantamento no que diz respeito aos trabalhadores das oficinas, mas temos uma adesão à greve a rondar os 95por cento», disse à Lusa, José Manuel Oliveira.



Por sua vez, a CP, adiantou que entre a meia-noite e as 08h00 desta segunda-feira registaram-se 235 supressões, 93 por cento dos comboios programados, que seriam 252.

«No domingo entre as 00h00 e as 24 horas foram suprimidos 191 comboios a nível nacional, cerca de 24 por cento do total de circulações previstas», adiantou ainda fonte da CP.

A greve desta segunda-feira abrangeu também os trabalhadores que iniciaram o seu período de trabalho no domingo ou que iniciem o seu período de trabalho nas últimas horas desta segunda-feira e terminem na terça-feira.



No domingo, o Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), sindicato que na CP representa a maioria dos trabalhadores do serviço comercial e transporte (revisores, trabalhadores das bilheteiras e as suas chefias diretas) adiantou em comunicado que até às 20h00 tinham sido suprimidos 200 comboios.

Os trabalhadores da CP – Comboios de Portugal fazem esta segunda-feira uma greve de 24 horas, para reivindicar aumentos salariais de 90 euros para todos os trabalhadores.

