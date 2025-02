Fernando Gomes apresentou, esta terça-feira, a candidatura à presidência do Comité Olímpico de Portugal (COP).

O ainda presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) garantiu que a prioridade passa por fazer cumprir o programa apresentado e admitiu estar confiante no voto de Pedro Proença, seu sucessor no cargo, nas eleições do próximo mês.

«Os presidentes das federações apoiarão quem, em consciência, acharem que melhor servirá os interesses do olimpismo. Naturalmente, contamos que Pedro Proença, como presidente da FPF, também venha a apoiar a nossa candidatura, a bem do desporto nacional e do olimpismo», referiu.

«Fazer cumprir o programa apresentado é a prioridade. Hoje são conhecidas as linhas orientadoras de um programa que não está fechado, que está disponível para sugestões e ideias que acrescentem valor às nossas ideias. Foi isso que fizemos nos 13 anos na FPF, onde praticamente cumprimos em 100% os objetivos traçados e, no COP, fazer da mesma forma», acrescentou.

Recorde-se que as eleições para a presidência do Comité Olímpico de Portugal acontece a 19 de março e confirma o sucessor de Artur Lopes.