Figura: Francisco Conceição

Entrou para mudar o jogo. Completamente. O que, a esta hora, naturalmente levanta a dúvida: porque não entrou de início? O que é certo é que a velocidade dele, associada à técnica e àquela ginga de corpo que nunca se sabe o que significa, criou muitos problemas ao Congo e fabricou duas grandes oportunidades para Cristiano Ronaldo. Entre outras coisas.

Positivo: Nuno Mendes

Portugal na primeira parte só jogou pela esquerda e grande parte da responsabilidade foi de Nuno Mendes. Ao contrário da generalidade dos colegas, raramente conhece dias maus: só quer a bola na frente, para correr até entrar na área, zona onde geralmente é um perigo. Foi o único deu mais profundidade ao ataque no primeiro tempo, até sair esgotado aos 70 minutos.

Negativo: Bernardo Silva

Jogar colado à direita, como extremo puro, é uma ideia que já não faz sentido neste Bernardo Silva. Precisa de espaço ao centro, precisa de fazer jogar mais do que correr e hoje sentiu-se muito aprisionado a um corredor. Mesmo as incursões para o centro não lhe correram bem. Não conseguiu, enfim, entrar no jogo, e por isso mesmo acabou por sair ao intervalo.

OUTROS DESTAQUES

João Neves

Entrou no jogo a marcar, num daqueles movimentos que são tão típicos nele: em pantufas de veludo, quase sem se dar por ele, entra no meio dos centrais e aproveitou o excelente jogo de cabeça para saltar tão alto como os maiores. Aquele golo, logo aos cinco minutos, serviu de pouco, é verdade, mas João Neves não teve culpa: foi uma formiga de trabalho como sempre.

Vitinha

Assumiu o jogo de Portugal, como sempre faz, recuando até perto dos centrais para pegar na bola e estabelecer as coordenadas por onde o jogo nacional devia seguir. Esta tarde, porém, não foi feliz: o Congo conhece-o bem e a pressão sobre ele era enorme. Perdeu algumas bolas - pelo menos, assim de memória -, e não conseguiu ser a bússola que mostrasse o norte.

Pedro Neto

Foi titular, numa daquelas opções que faz todo o sentido: afinal de contas, com Bernardo Silva do outro lado, é preciso alguém que dê velocidade com a bola no pé no último terço. E Pedro Neto deu muita velocidade. Não é um génio de técnica, mas assistiu João Neves para o golo de Portugal e colocou mais uma ou outra bola na área que criaram algum perigo.

Wissa e Bakambu

Ao contrário do que dizia Roberto Martínez, o Congo não fez uma pressão alta, nem sequer uma pressão média. Recuou as linhas e apostou no contra-ataque, sobretudo através da velocidade dos dois avançados: Wissa e Bakambu não eram titulares absolutos no Newcastle e no Betis, mas esta tarde foram uma dor de cabeça. O primeiro até fez o golo do empate.