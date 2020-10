Pepe torna-se esta noite, ao entrar em campo frente à Espanha, no defesa mais internacional da história da Seleção Nacional. O central do FC Porto atinge as 111 internacionalizações e deixa para trás outro central do FC Porto: o mítico Fernando Couto, que jogou 110 vez pela equipa nacional.

Pepe entra também no lote dos cinco jogadores mais internacionais de sempre, ficando apenas atrás de Nani (112 jogos, apenas mais um do que Pepe), João Moutinho (faz esta noite o jogo 124 pela Seleção), Luís Figo (127 internacionalizações) e Cristiano Ronaldo (atinge esta noite os 166 jogos pela Seleção).

Para além de Pepe, há outro nome em destaque: Rui Patrício atinge frente à Espanha as 88 internacionalizações e iguala Pauleta, no décimo lugar dos mais internacionais de sempre. O guarda-redes entra no top-10 e em breve deve melhorar a posição, já que Ricardo Carvalho tem apenas mais um jogo (89), Rui Costa tem mais seis (94) e Bruno Alves tem apenas mais oito (96 internacionalizações).