Na véspera da final da Liga das Nações, Cristiano Ronaldo foi a cara da Seleção Nacional. Aos microfones, o capitão português fez a antevisão ao encontro com a Espanha.

«O sentimento é positivo, de confiança. Sabemos que vamos jogar contra uma excelente equipa, possivelmente a melhor seleção do mundo. Pelo menos neste momento. Mas a equipa está confiante depois do que fizemos no último jogo. É uma final, tudo pode acontecer e o que mais quero é que a equipa possa estar no melhor possível. E que possamos ganhar o troféu», começou por dizer este sábado em conferência de imprensa.

Com a vitória frente à Alemanha na quarta-feira, Portugal acabou com um enguiço de 25 anos. Agora, este domingo, 21 anos depois, pode voltar a vencer a Espanha num jogo oficial.

«Vamos ver. Pensamos que sim. Sabemos que não ganhávamos à Alemanha há muitos anos, mas a história e os capítulos mudam. Vai ser duro, as finais são difíceis e a Espanha está muito confiante, não perde há 24 jogos, mas Portugal também tem as suas armas. Vamos para dentro de campo com o pensamento de que as coisas vão correr bem», acrescentou.

Recordado sobre o hat-trick no empate com a Espanha (3-3), na fase de grupos do Mundial 2018, Cristiano voltou a frisar que está confiante e que quer repetir a conquista deste troféu… e quem sabe o hat-trick.

«A vida é vivida por memórias. É vivida no presente, mas as memórias fazem aquilo que somos hoje. Ao longo dos anos, o futebol ensinou-me que o passado é passado e há que viver os momentos presentes como os últimos. Vamos disputar um troféu bonito e que queremos repetir», referiu.

«Tenho saudades de levantar um troféu, isso sim. O futebol é isto. Há anos que não se ganham troféus coletivos, mas faz parte. Não se pode ganhar sempre. Agora falta o último tiro da temporada, que é amanhã e estou confiante que as coisas vão correr bem. Vai ser um jogo difícil, mas é possível», concluiu.