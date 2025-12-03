Roberto Martínez voltou a falar sobre o papel de Cristiano Ronaldo na Seleção Nacional. Em entrevista ao podcast Beast Mode, conduzido pelo antigo avançado Adebayo Akinfenwa, o selecionador português contou como ficou marcado pelo primeiro contacto com o capitão português, e pela forma como, aos 40 anos, continua a encarar cada chamada à «equipa das quinas».

«Quando conheci o Cristiano, ele tinha 194 internacionalizações. E tinha marcado 25 golos nos últimos 30 jogos por Portugal», começou por recordar Martínez, sublinhando que os números dizem pouco do impacto que encontrou.

O técnico espanhol destacou sobretudo a atitude do avançado do Al-Nassr no primeiro encontro que teve com o jogador.

«Fiquei tomado pela paixão, pela energia… havia ali algo diferente. Foi muito especial. Estamos a falar de alguém que já ganhou tudo, mas que mantém uma ambição fora do comum», afirmou.

Martínez explicou que, ao assumir o comando da seleção, estabeleceu três critérios fundamentais para avaliar jogadores experientes: qualidade, conhecimento do que é preciso para vencer e atitude. E foi neste último ponto que Ronaldo voltou a surpreender.

«Para mim, é importante avaliar o jogador pela experiência, pela qualidade… mas também pela atitude. O caso do Cristiano é simples: aquilo que faz agora. Ele está sob a mesma pressão e exigência que qualquer outro jogador. Os padrões para representar Portugal são claros, e ele aceita-os desde o primeiro dia», disse.

O selecionador garantiu ainda que a postura de Ronaldo nas concentrações de Portugal está longe de ser forçada.

«De uma forma muito natural, ele sente que isso é uma grande parte da sua carreira», concluiu.