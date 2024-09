Portugal subiu, esta semana, ao trono da seleção com maior número de seguidores no Instagram. Nesta rede social, a Seleção Nacional conta com 18,43 milhões de seguidores, enquanto o Brasil (2.º) acumula 17,8 milhões.

O mais recente estudo da empresa Samba Digital, divulgado na terça-feira, revela que, pela primeira vez neste ciclo de levantamento de dados – que acontecem desde 2021 – o Brasil perdeu a liderança.

Em 2024, Portugal acumulou 1,9 milhões de seguidores, enquanto a seleção brasileira «apenas» conseguiu 557 mil. Para este crescimento continua a contribuir, naturalmente, a presença de Cristiano Ronaldo.

Entre as 10 publicações com maior número de interações em 2024 – no universo futebolístico – metade pertencem à Seleção Nacional, sempre com CR7 em evidência.

Para ilustrar tal dado, importa referir que a melhor publicação de Portugal – na qual o capitão dá a mão a uma jovem adepta, em cadeira de rodas, e juntos sobem ao relvado – acumulou 8,6 milhões de interações.

Em contraponto, os problemas na presidência da Confederação Brasileira de Futebol e os resultados nas provas internacionais prejudicaram o contexto digital da seleção que, agora, ocupa o segundo posto desta lista.