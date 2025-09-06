Não é todos os dias que se pode conhecer Cristiano Ronaldo. E este sábado, antes do Arménia-Portugal, um jovem adepto não conteve a emoção ao entrar em campo com o capitão português.

Tal como é habitual, os jogadores entraram no relvado acompanhados por uma mascote e o jovem teve a sorte de entrar lado a lado com o ídolo. Ao viver esse momento, ficou em lágrimas.

Cristiano apercebeu-se das lágrimas e reconfortou o pequeno adepto.