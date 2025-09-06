Portugal
Há 23 min
VÍDEO: jovem adepto fica em lágrimas ao entrar em campo com Ronaldo
Pequeno fã não controlou a emoção antes do Arménia-Portugal
TB
Pequeno fã não controlou a emoção antes do Arménia-Portugal
TB
Não é todos os dias que se pode conhecer Cristiano Ronaldo. E este sábado, antes do Arménia-Portugal, um jovem adepto não conteve a emoção ao entrar em campo com o capitão português.
Tal como é habitual, os jogadores entraram no relvado acompanhados por uma mascote e o jovem teve a sorte de entrar lado a lado com o ídolo. Ao viver esse momento, ficou em lágrimas.
Cristiano apercebeu-se das lágrimas e reconfortou o pequeno adepto.
A emoção de entrar com Cristiano Ronaldo em campo 🥹#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #Armenia #Portugal pic.twitter.com/miFae7EC9J— sport tv (@sporttvportugal) September 6, 2025
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS
VÍDEOS MAIS VISTOS