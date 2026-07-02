Roberto Martínez anteviu o duelo entre Portugal e Croácia, em Toronto (Canadá), a contar para os 16-avos do Mundial 2026. O selecionador falou da Croácia e do Portugal vai ter de fazer para vencer o jogo.

Defrontar um adversário europeu num clima tão quente e húmido é uma vantagem?

«Essa a ideia de vantagem... *osso dizer que não há vantagens. No Mundial já sabemos que há jogos competitivos, jogos difíceis, mas a nossa preparação era treinar em Palm Beach com muita humidade e temperaturas alturs. Então, estamos adaptados. A humidade da manhã não é tão alta como em Palm Beach, mas as temperaturas vão ser muitos altas. Um Mundial tem isto e acho que a equipa já está preparada para tudo aquilo que sejam condições climáticas, tempestades, fusos horários, paragens, tudo isso. Agora, a 1 de julho, já estamos preparados.

Que Croácia espera?

«A Croácia, uma equipa que conhecemos muito bem, eles conhecem também os nossos pontos fortes e o nosso o nosso talento, então, é um jogo competitivo com a importância de ser um novo mundial e querermos ganhar para continuar o caminho.»

O que pode fazer a diferença frente à Croácia

Para nós é tentar levar o jogo onde queremos. Estamos a falar de uma Croácia que tem um estilo muito semelhante ao nosso, as duas equipas gostam de ter a bola, duas equipas que precisam da bola para chegar à área, para criar oportunidades, para defender também. Somos equipas mais perigosas quando temos a bola. Então, na chave vai ser isso, como que nós podemos controlar mais esse aspecto. Somos duas seleções que nos conhecemos bem, já estivemos na Liga das Nações com jogos muito competitivos, já não há secredos.»