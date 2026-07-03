Pode haver várias maneiras de se ser português num Mundial, mas ainda não foi inventada nenhuma que não envolva um sofrimento atroz.

Se faz sentido ser assim? Faz, faz sentido.

O nosso povo fez-se grande nas maiores adversidades, a enfrentar o mar e o adamastor, a construir as maiores cidades que existem por esse mundo fora, a cantar o fado mesmo para não entendia uma palavra que fosse. E alguma dessas vezes desistimos?

Não, claro que não.

Há um sentimento muito nosso, muito português, na arte de transformar um aparente desastre num triunfo histórico

Este jogo com a Croácia, é um bom exemplo disso. A linha que separou a tragédia épica da glória suprema é da espessura de uma linha de fora de jogo. Sobretudo se for aquele fora de jogo final, já no período de descontos, quando os portugueses faziam a festa.

Estivemos à distância de uma mão - daquelas mãos de Diogo Costa – de ser eliminados do Campeonato do Mundo, mas no fim, esqueçam lá isso. Ganhámos. Passámos à fase seguinte. O país pode sair à rua, buzinar, embebedar-se e abraçar desconhecidos.

Podíamos estar agora em lágrimas, mas não, estamos em festa. O caminho podia ter desumano, mas não senhor, foi épico.

Enfim, há algo muito especial em tudo isto. É preciso ser feito desta massa de que nós, portugueses, somos feitos, para aguentar uma noite assim. Porque se fosse fácil, não era para Rui Vitória. Perdão, não era para nós.

E agora, o que fazemos nós com este triunfo? Antes de mais, marcamos viagem para Dallas, onde defrontamos aquela velha cliente habitual chamada Espanha, na próxima segunda-feira.

Depois, obrigamo-nos a ter esperança, que é uma coisa cansa imenso. Permitimo-nos ter fé, ter confiança e ter capacidade de sonhar. Se o poeta lá ia assim, porque não podemos nós.

Uma vitória assim não é só um apuramento: é um manifesto. De força, de valentia, de ânimo. Um manifesto de exuberância até. O mundo que se prepare, porque estamos prontos para sofrer até ao limite do impossível, se esse for o caminho para sermos felizes.

Esta noite, por exemplo, passámos pela primeira parte a declamar poesia. Fomos de uma superioridade tão esmagadora, tão sublime, que até os croatas pareciam pedir desculpa por aquele nulo no marcador, conscientes da superioridade lusitana.

Veio o intervalo, mudámos de campo e mudámos de jogo. A Croácia teve largos momentos em que foi superior, marcou primeiro, voltou a ameaçar uma série de vezes e só Diogo Costa manteve Portugal vivo. Até que um penálti de Ronaldo nos devolveu a alma.

Aliás, devolveu-nos a alma, a perspetiva e a clarividência.

Só assim se explica que Roberto Martínez tenha tido a coragem de tirar Cristiano Ronaldo de campo - que não saiu nada satisfeito -, para lançar Gonçalo Ramos. E foi ele, Gonçalo, com a simplicidade dos heróis, com a humildade dos valentes, que fez o golo que nos qualificou.

Num jogo com três golos anulados por fora de jogo e duas bolas nos ferros, ainda haveria uma página final, carregada de negro, que não entrou nesta história. Os croatas bem festejaram, mas o VAR acabou com aquele abuso e falta de bom senso.

Afinal de conta somos portugueses, merecemos a glória que sobra no fim de tudo, com uma beleza quase trágica, mas tão, tão, tão nossa.

Seguimos em frente, com sorte, alma e Diogo Jota.