Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), mostrou-se satisfeito com o Plano Nacional de Desenvolvimento Desportivo (PNDD) aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros.

«O Executivo, em particular a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, pela apresentação deste programa inédito e pela visão estratégica, cuja partilha tem marcado a relação entre a FPF e o Governo», referiu.

De recordar que o Governo apresentou uma estratégia para o desporto até 2036, com um plano que contém 44 medidas e um custo de 130 milhões de euros, no Centro de Alto Rendimento do Jamor.