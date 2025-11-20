Portugal
Pedro Proença felicita Plano Nacional de Desenvolvimento Desportivo
Presidente da Federação Portuguesa de Futebol satisfeito com resultado do Conselho de Ministros
Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), mostrou-se satisfeito com o Plano Nacional de Desenvolvimento Desportivo (PNDD) aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros.
«O Executivo, em particular a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, pela apresentação deste programa inédito e pela visão estratégica, cuja partilha tem marcado a relação entre a FPF e o Governo», referiu.
De recordar que o Governo apresentou uma estratégia para o desporto até 2036, com um plano que contém 44 medidas e um custo de 130 milhões de euros, no Centro de Alto Rendimento do Jamor.
