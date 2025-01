Esta sexta-feira, os Municípios do Porto e de Vila Nova de Gaia anunciaram em conjunto a candidatura a Capital Mundial do Desporto 2027. Em comunicado, ambas as câmaras afirmaram que a submissão oficial foi feita na segunda-feira.

«A candidatura sublinha o compromisso de ambas as cidades em promover o desporto como motor de desenvolvimento social e cultural. Este esforço materializa-se em ações concretas, como a criação e modernização de infraestruturas, a realização de eventos desportivos de grande dimensão e a implementação de programas inclusivos para todas as faixas etárias», pode ler-se no comunicado.

Na candidatura, Porto e Gaia referem «o fortalecimento do desporto de formação, com enfoque em crianças e jovens» e «a promoção da igualdade de oportunidades e da inclusão social através da prática desportiva» como os dois principais pilares.

«É um compromisso sólido com a sustentabilidade e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável», lê-se em jeito de conclusão.

Porto e Vila Nova de Gaia, dois municípios unidos por seis pontes sobre o Douro, têm um total de 210 quilómetros quadrados e uma população de 542 mil habitantes.

O anúncio dos dois finalistas será realizado no final do mês de janeiro. Santiago de Cáli (Colômbia) e Buenos Aires (Argentina) são os outros concorrentes.