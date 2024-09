Declarações de Diogo Jota após a vitória diante da Escócia, por 2-1, na flash interview à RTP3:

[Análise ao jogo] «Acho que sabíamos aquilo que eles iam fazer aqui. Apostar nas transições. Todas as bolas paradas iam ser perigosas. Sabíamos isso, mas infelizmente sofremos cedo. deu-lhes confiança e tirou-nos clarividência. Corrigimos no início da segunda parte. A partir do 1-1 voltamos a perder o foco. Tivemos bastante oportunidades, o guarda-redes deles esteve muito bem. O golo do Cris acaba por ser justo. Acaba por ser uma vitória justa.»

[Dificuldade em marcar golos e dependência em Cristiano] «O golo faz sempre falta. O Cris tem sempre muito golo e sabemos disso. Começou no banco, mas sabíamos que provavelmente iria entrar e íamos ter presença na área. No golo acabámos por ter eu ao primeiro e o Cris ao segundo. Isso tem influência, porque somos mais na área. Obviamente sabemos da qualidade dele.»

[Assegurada a presença nos quartos?] «dois jogos em casa era obrigatório vencer. Teríamos mais margem, mas seria muito importante estas vitórias. Ainda há muito pela frente. Olhamos para estes jogos como forma de crescer a equipa.»