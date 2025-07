A Seleção Nacional feminina joga esta segunda-feira com a Itália, na segunda jornada do Europeu 2025, e voltarão a homenagear os falecidos Diogo Jota e André Silva. No aquecimento do jogo, as Navegadoras vão vestir uma camisola com o nome e número do internacional português e durante a partida utilizarão fumos negros.

A acompanhar a equipa feminina, Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, explicou ao detalhe esta homenagem:

«Serão feitas duas atividades para marcar de alguma maneira aquilo que foi o momento trágico e o espírito de tristeza que invade todos os portugueses. Portanto, uma palavra de solidariedade e respeito a toda a família do [Diogo] Jota, à sua esposa, aos seus pais, e mesmo com esta carga pesada temos muita esperança e temos a certeza absoluta que as nossas Navegadoras vão dar uma resposta muito positiva. Serão homenagens simples dentro do enquadramento que é uma competição muito especial para a própria UEFA. As camisolas de aquecimento levarão o nome e a inscrição do [Diogo] Jota e o jogo será feito com os fumos pretos, simbolizando aquilo que é o ambiente de devasta e consternação que hoje vivemos todos em Portugal, mas que obviamente temos de saber reagir, sendo que ainda está muito vivo todo este ambiente pesado. Temos a esperança que as coisas hoje corram muito bem», referiu.

A partida está marcada para as 20h desta segunda-feira. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.