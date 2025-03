Na manhã desta quinta-feira, Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, esteve presente na inauguração da nova sede do Sporting Clube da Madeira, clube fundado a 9 de junho de 1934.

A progenitora do avançado português esteve acompanhada por Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, e Rui Coelho, presidente da Associação de Futebol da Madeira.

Este novo espaço situa-se na Avenida Luís de Camões, no Funchal, e representa uma nova etapa para o clube, que conta com um total de 201 atletas. Cristiano Ronaldo, ícone dos leões, está em evidência nas instalações.

«O maior exemplo que nós temos do sucesso desportivo e do país é o Cristiano Ronaldo. Para inveja de muitos, mas não interessa, eles que vão roçando os cotovelos, ele é o português mais conhecido no mundo e foi formado nesta lógica», disse Miguel Albuquerque.

Ao Diário da Madeira, Dolores Aveiro mostrou-se orgulhosa: «É verdade o que ele disse sobre o Ronaldo e o meu coração fica cheio de alegria. E, sem dúvida, que eles sempre apoiaram muito».