Szoboszlai foi o herói húngaro na noite desta terça-feira, depois de garantir o empate em tempo de compensação frente a Portugal (2-2). E, após a partida, o médio foi presenteado com a camisola do próprio Cristiano Ronaldo.

Depois de ficar de «mãos a abanar» no jogo da primeira volta, visto que o capitão da Seleção Nacional já tinha oferecido a camisola a outro jogador, Szoboszlai foi atrás do ídolo e desta vez conseguiu mesmo ser feliz.

No final do jogo, na zona mista, o atleta do Liverpool confirmou a troca: «Sim, a troca de camisola aconteceu».