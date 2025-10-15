Portugal
Depois da «nega», Szoboszlai recebe finalmente a camisola de Cristiano Ronaldo
Herói da Hungria não conseguiu equipamento do ídolo no primeiro jogo, mas foi presenteado em Portugal
Szoboszlai foi o herói húngaro na noite desta terça-feira, depois de garantir o empate em tempo de compensação frente a Portugal (2-2). E, após a partida, o médio foi presenteado com a camisola do próprio Cristiano Ronaldo.
Depois de ficar de «mãos a abanar» no jogo da primeira volta, visto que o capitão da Seleção Nacional já tinha oferecido a camisola a outro jogador, Szoboszlai foi atrás do ídolo e desta vez conseguiu mesmo ser feliz.
No final do jogo, na zona mista, o atleta do Liverpool confirmou a troca: «Sim, a troca de camisola aconteceu».
