Ruben Dias descarta quaisquer comparações entre o rendimento dos jogadores nos respetivos clubes e na Seleção Nacional.

Questionado sobre as críticas que são feitas ao estilo de jogo de Portugal, o central do Man. City afirma que é «injusto» comparar o contexto de um clube com o contexto de uma Seleção, mas garante que todos os jogadores dão o máximo, sempre que representam o seu país.

«Críticas a Portugal? Essa pergunta podia ser feita a outra seleção no mundo, porque nenhuma apresenta a qualidade que se apresenta num clube. Jogo no Man. City, que é provavelmente uma das melhores equipas do mundo e é injusto comparar com o contexto de seleção. Aqui juntamo-nos poucas vezes e quando isso acontece tentamos fazer o melhor que conseguimos. Será sempre um esforço muito maior porque este contexto não é o nosso dia a dia», refere o jogador.

Quanto ao jogo com a Escócia, Ruben Dias espera um jogo difícil, frente a um adversário completamente diferente da Croácia e destaca o jogo mais direto e físico dos comandados de Steve Clarke.

«Ambos os jogos foram de muito bom nível. A Croácia tem uma capacidade acima da média para ter bola e a Escócia opta por um jogo mais direto e físico. É uma equipa forte nas bolas paradas e as adversidades que vamos encontrar são diferentes. Temos de estar ao melhor nível para conseguirmos somar os três pontos e não vou destacar individualidades, todos os jogadores da Escócia têm muita qualidade», acrescenta Ruben Dias.

Recorde-se que o jogo entre Portugal e Escócia está marcado para as 19h45 deste domingo, no Estádio da Luz e pode ser acompanhado, AO MINUTO, no Maisfutebol.