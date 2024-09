Um jovem de 12 anos esfaqueou seis alunos numa escola na Azambuja, esta terça-feira.

De acordo com um militar da GNR presente no local, nenhuma das vítimas corre perigo de vida, mas uma delas teve de ser transportada para o hospital de Santa Maria. A criança terá utilizado uma faca do refeitório para atacar os colegas e mais tarde foi imobilizada numa sala de aula, acabando por não ser detida, já que se trata de um menor de idade. Veja mais na CNN Portugal.

O aluno que seguiu para o hospital de Santa Maria encontra-se em estado grave, com ferimentos no tórax e na cabeça, sendo que os restantes foram atingidos nos braços e na barriga. Ao que tudo indica, as cinco raparigas e um rapaz são colegas do agressor, que é filho de uma professora que não dá aulas naquele agrupamento, segundo confirmou um jornalista da Rádio e Jornal Valor Local.