A Seleção Nacional de futsal tenta este sábado conquistar o terceiro título consecutivo no Europeu da modalidade, após os triunfos em 2018 e em 2022, numa final ibérica frente à Espanha, marcada para as 18:30 horas, na Arena Stozice, em Ljubljana.

Bicampeão em título, Portugal volta a encontrar a recordista Espanha numa final do Europeu, repetindo o duelo de 2018, também neste mesmo pavilhão de Ljubljana. Será a terceira vez que portugueses e espanhóis decidem o troféu: a Espanha venceu em 2010, enquanto Portugal triunfou em 2018.

O histórico recente tem sido favorável aos lusos, que também superaram os espanhóis nas meias-finais de 2022 (3-2), num Europeu que viriam a conquistar após vencer a Rússia na final por 4-2.

Para além dos dois títulos europeus, Portugal venceu também um Mundial nos tempos mais recentes, em 2021, ao bater a Argentina na final, para além de ter triunfado na edição inaugural da Finalíssima, neste caso em 2022, ao vencer precisamente a Espanha nas grandes penalidades.

No percurso até à final, Portugal bateu Itália (6-2), Hungria (5-1) e Polónia (3-2) na fase de grupos, seguindo-se Bélgica (8-2) e a França (4-1), na fase a eliminar.

Já a Espanha ultrapassou Eslovénia (4-1), Bielorrússia (2-0) e Bélgica (10-3), antes de afastar Itália (4-0) e Croácia (2-1) para chegar à final frente a Portugal.

O Maisfutebol vai acompanhar a final EM DIRETO.