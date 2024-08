João Afonso, conhecido por «JAfonso» no mundo digital, sagrou-se este domingo campeão do mundo de futebol virtual, ao conquistar a ESports World Cup.

Com 20 anos, o gamer português nascido na Madeira e que representa a Luna Galaxy (organização de Diogo Jota), levou a melhor sobre o brasileiro Young e além do troféu, arrecadou também 300 mil dólares com esta vitória na competição.

Além desta conquista, João Afonso já tinha ficado no «top-4» do FC Pro World Championship em Berlim, uma competição organizada pela EA Sports.

Veja o momento em que JAfonso levanta o troféu de Campeão do Mundo: