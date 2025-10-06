Portugal
Há 50 min
Estádio José Alvalade esgota para receber o Portugal-Irlanda
Partida está marcada para sábado, dia 11 de outubro
TB
Partida está marcada para sábado, dia 11 de outubro
TB
O jogo entre Portugal e a Irlanda, no Estádio José Alvalade, tem a lotação esgotada, anunciou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol.
A partida está marcada para este sábado, dia 11 de outubro, pelas 19h45. Poderá acompanhar tudo com o Maisfutebol.
No que toca ao Portugal-Hungria, também no estádio do Sporting, mas no dia 14, às 19h45, ainda restam alguns bilhetes nas Lojas Continente e na app Continente.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS