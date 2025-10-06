O jogo entre Portugal e a Irlanda, no Estádio José Alvalade, tem a lotação esgotada, anunciou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

 A partida está marcada para este sábado, dia 11 de outubro, pelas 19h45. Poderá acompanhar tudo com o Maisfutebol.

No que toca ao Portugal-Hungria, também no estádio do Sporting, mas no dia 14, às 19h45, ainda restam alguns bilhetes nas Lojas Continente e na app Continente.

 