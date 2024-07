A 10 de julho o país recorda a maior conquista na história do futebol português.

Através das redes sociais, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) relembrou a conquista do Euro 2016, diante da França e precisamente em território gaulês. Na memória fica o mítico golo de Éder, aos 109 minutos, que levou à loucura os milhares de adeptos no estádio e por todo o Mundo.

No jogo em que Cristiano Ronaldo saiu em lágrimas após uma entrada de Payet durante o primeiro tempo e o poste evitou que Gignac acabasse com o sonho português, já em cima do apito final do árbitro. Este é, de resto, um dos dois títulos que Portugal tem no palmarés, juntamente com a Liga das Nações em 2019.