A seleção portuguesa faz este sábado o terceiro dia da preparação para o Euro 2020 e no domingo os jogadores terão um dia de folga.

Para já, Fernando Santos ainda não conta com todos os convocados. Bruno Fernandes, que disputou a final da Liga Europa pelo Manchester United, apresenta-se a 2 de junho, e o trio do Manchester City - João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva - que este sábado joga a final da Liga dos Campeões frente ao Chelsea, só se junta aos trabalhos a 5 de junho, um dia após a realização do encontro particular entre Espanha e Portugal.

Gonçalo Guedes, que acusou positivo para a covid-19, permanece à margem dos trabalhos da seleção nacional.