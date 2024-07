Hugo Félix saiu em defesa do irmão, com uma mensagem partilhada nas redes sociais, horas depois da eliminação de Portugal do Euro 2024.

No texto sobre João Félix, falou da vontade que o jogador tem de representar a Seleção Nacional e lamentou que algumas pessoas tenham «festejado o penálti falhado» pelo internacional português diante da França, que acabou por ser decisivo para a eliminação lusa.

Além disso, Hugo Félix destaca as críticas que o irmão recebeu, «faças bem ou faças mal» e tudo o que é falado sobre o avançado do Atlético Madrid desde que é jogador profissional. Por fim, deixa uma garantia, «os que ontem te criticaram, no futuro vão te aplaudir de pé».

Veja a mensagem completa de Hugo Félix nas redes sociais: