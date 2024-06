Roberto Martínez, em declarações à RTP, anunciou o onze inicial para o jogo deste sábado, às 17h, frente à Turquia, com apenas uma mudança face ao que utilizou frente à Chéquia.

O onze de Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Pepe, Rúben Dias e Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Vitinha, João Palhinha e Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo e Rafael Leão.

O selecionador nacional deixa de jogar com três centrais, coloca Nuno Mendes a lateral, retira Dalot do onze e volta ao 4x3x3. João Palhinha vai jogar no meio-campo acompanhado por Vitinha e Bruno Fernandes.

O onze da Turquia: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Samet Akaydin, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün e Yılmaz.