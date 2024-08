Roberto Martínez deu esta quinta-feira uma entrevista à CNN Portugal e abordou diversos temas, entre eles a continuidade de Cristiano Ronaldo e a forma como o português se apresentou no Euro 2024.

Para o selecionador nacional, o astro luso foi muito importante para o grupo durante a competição que decorreu na Alemanha e descarta que a falta de eficácia de Portugal na competição tenha sido apenas culpa de CR7.

«Não é o mesmo que era há dez anos, agora tem mais experiência e continua a ser muito importante para a Seleção. Acho que não podemos falar de idades, porque tivemos o exemplo do Pepe e do que ele fez neste Euro 2024. É importante sim avaliar o Cristiano como avaliamos todos os jogadores, em muitas situações e características continua a ser o melhor avançado português. Creio que a falta de eficácia não foi culpa exclusiva de Cristiano Ronaldo, o problema é que não marcámos, mas temos de perceber o porquê, foi uma falta de finalização da equipa e não apenas de um jogador», começou por afirmar.

Outro dos temas da entrevista passou pelas escolhas de Roberto Martínez para o Euro 2024 e a ausência de Pedro Gonçalves, muito debatida fora das quatro linhas.

Para o selecionador nacional, o jogador do Sporting terá sempre uma «porta aberta» para representar Portugal e garante não se arrepender de nenhuma decisão que tomou antes e durante a competição.

«Pedro Gonçalves esteve em todas as pré-convocatórias da Seleção Nacional desde março de 2023, esteve lesionado durante março de 2024 e agora começou a época muito bem e a porta está sempre aberta para ele e para os jogadores que estão ao nível dele. Não me arrependo de nenhuma decisão que tomei antes e durante o Euro 2024, utilizamos sempre muita informação que vamos obtendo durante o ano e as decisões são tomadas consoante as nossas avaliações. Os jogadores tiveram uma atitude exemplar e um compromisso muito bom no Euro 2024, quanto ao apoio dos adeptos, foi simplesmente incrível», acrescentou.