Portugal é um dos quatro candidatos a receber o Euro 2029 de futebol feminino.

O anúncio foi feito pela UEFA, a qual revelou que foram entregues quatro candidaturas oficiais a organizar a competição dentro do prazo: 17 de horas de quinta-feira, dia 28 de agosto.

Para além de Portugal, também entregaram (e foram aceites) os dossiers das candidaturas de Dinamarca e Suécia (em conjunto), da Alemanha e da Polónia.

A Itália, por outro lado, anunciou que desistia da respetiva candidatura.

O anfitrião do Euro 2029 vai ser anunciado no próximo dia 3 de dezembro, durante a reunião do Comité Executivo da UEFA, marcado para Nyon.

Recorde-se que Portugal já garantiu também a organização conjunto do Mundial 2030 (um ano depois do Europeu de futebol feminino) em conjunto com Marrocos e Espanha.