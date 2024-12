Depois de mais um apuramento histórico para o Campeonato da Europa feminino, já se sabe que Portugal estará no pote 4 do sorteio que se vai realizar no próximo dia 16 de dezembro.

A vitória no play-off da frente à Chéquia confirmou a presença das Navegadoras que, em Lausane, vão ter a companhia da Polónia, Finlândia e País de Gales no mesmo pote.

Há 16 seleções que se apuraram para o Euro 2025, que vão ser divididas em quatro grupos. Portugal irá «apanhar» uma seleção dos restantes potes 1, 2 e 3.

A fase final do Campeonato da Europa vai decorrer na Suíça, única seleção que não precisou de disputar o apuramento, de 2 a 27 de julho de 2025. A final da competição vai jogar-se no St. Jakob Park, em Basileia.

Veja aqui a constituição de todos os potes do sorteio:

Pote 1: Suíça; Espanha; Alemanha e França

Pote 2: Itália; Islândia; Dinamarca e Inglaterra

Pote 3: Países Baixos; Suécia; Noruega e Bélgica

Pote 4: Finlândia; País de Gales; Polónia e Portugal