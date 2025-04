Um associado do FC Porto acusou Fernando Madureira de o ter insultado durante a Assembleia Geral (AG) de novembro de 2023, por não aplaudir Pinto da Costa.

No Tribunal de São João Novo, o adepto descreveu um «clima de medo» durante a AG, referindo que o então líder da claque Super Dragões se dirigiu até si e afirmou que estava a «dividir o clube». Além disso, José Miguel, sócio há 25 anos, acrescentou que foi impedido de filmar dentro do Dragão Arena por Sandra Madureira, outra das arguidas no processo.

«Nós não batemos palmas [ao discurso do Pinto da Costa] e Fernando Madureira dirigiu-se ao meu grupo e disse que estávamos a dividir o clube», referiu.

Recorde-se que a Operação Pretoriano tem 12 arguidos, que começaram a responder pelos crimes a 17 de março, sob forte aparato policial nas imediações.