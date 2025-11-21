Nuno Markl é uma pessoa que não passa despercebida no dia a dia dos portugueses e, esta sexta-feira, depois de ser hospitalizado devido a um AVC, o humorista está a receber milhares de mensagens nas redes sociais. E uma delas foi do FC Porto, que subtilmente deixou uma nota para o radialista.

No Instagram, os dragões publicaram uma fotografia de Alan Varela e Rodrigo Mora e escreveram a seguinte legenda: «Admin à procura de copy para esta foto, mas hoje só sai: Um coletivo a que gostamos de chamar Rodrilan Morela #SeguimosJuntos».

Em causa está uma célebre frase que Nuno Markl costuma utilizar no programa Taskmaster, da RTP, quando, em tom de brincadeira, junta dois (ou mais) nomes de participantes.

Nos comentários, várias celebridades agradeceram o gesto dos azuis e brancos, como foi o exemplo da própria Rádio Comercial, Cândido Costa ou Pedro Ribeiro.

De referir que Nuno Markl já partilhou uma mensagem nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira, a garantir a todos os seguidores que está bem e a recuperar do AVC que sofreu na véspera.