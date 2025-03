A direção da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) reuniu-se de emergência, durante a manhã desta segunda-feira, na Cidade do Futebol.

Tal como já tinha sido anunciado, o objetivo era discutir as «insinuações» do presidente do Comité Olímpico de Portugal, Fernando Gomes, para com Pedro Proença, presidente da FPF, que após a reunião esteve durante algum tempo a falar ao telemóvel.

A reunião teve início às 9h30 e terminou pouco antes do meio-dia.