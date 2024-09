Antes do jogo entre Portugal e Croácia, que se realiza esta quinta-feira no Estádio da Luz, vai ser cumprido um minuto de silêncio em memória de Adolfo Calisto, antigo internacional português.

Adolfo faleceu esta semana, aos 80 anos. Representou a Seleção Nacional por 15 vezes, tendo estado ao serviço do Barreirense e do Benfica durante longos anos.

Lateral-esquerdo, estreou-se pela equipa das quinas frente à Escócia, em 21 de abril de 1971 precisamente na Luz (curiosamente, o mesmo adversário e mesmo estádio do jogo de domingo). Realizou o último jogo a 14 de novembro de 1973 com a Irlanda do Norte, em Alvalade.

O funeral de Adolfo foi realizado nesta quarta-feira, dia 4 de setembro. O presidente do Benfica, Rui Costa marcou presença nas cerimónias fúnebres de Adolfo Calisto na Capela da Igreja de Santo André, no Barreiro. José Henrique, José Augusto e Luís Araújo, entre outras personalidades, estiveram no último adeus ao internacional português que realizou 311 jogos de águia ao peito, conquistando 13 títulos.