Portugal encerra a jornada tripla de apuramento para o Mundial 2022 com um jogo no Luxemburgo, esta terça-feira, para acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.

Tendo em conta a cadência de jogos - três em sete dias -, é provável que o selecionador nacional, Fernando Santos, volte a introduzir várias alterações no onze inicial. Desde logo porque está privado de Bruno Fernandes, que está suspenso e por isso já voltou ao Manchester United.

Persistem também algumas dúvidas relativamente à condição física de João Moutinho, que falhou o jogo na Sérvia devido a lesão.

Com base nestas questões, o Maisfutebol arrisca um onze provável para o jogo com o Luxemburgo.

Veja as nossas escolhas, na galeria associada ao artigo, e deixe a sua opinião.