O selecionador nacional Fernando Santos anuncia os convocados para o play-off de acesso ao Mundial 2022 a 17 de março, pelas 12h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, confirmou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Portugal defronta a Turquia nas meias-finais do play-off a 24 de março, no Estádio do Dragão, pelas 19h45. Se vencer, vai à final discutir a passagem ao Mundial do Qatar ante o vencedor do Itália-Macedónia do Norte, também no Dragão, dia 29 de março (19h45).

No mesmo dia, o selecionador dos sub-21, Rui Jorge, anuncia a convocatória para os jogos ante Islândia (25 de março, em Portimão) e Grécia (29 de março, em Tripoli). Os sub-21 estão a jogar a qualificação para o Europeu de 2023, a disputar na Geórgia e na Roménia.