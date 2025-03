Filipe Costa, filho de Rui Costa, anunciou esta terça-feira que renunciou ao cargo de diretor desportivo do futebol feminino do Damaiense, cargo que ocupava desde o início da temporada.

Em comunicado, o filho do presidente do Benfica, agradeceu pelo tempo no clube da Damaia e referiu que a saída prematura se deve a razões pessoais.

«Foram quatro anos mágicos e só tenho de agradecer a cada uma e a cada um que aceitou estar ao meu lado nesta caminhada. Mas hoje chega ao fim a minha ligação. Uma decisão muito complicada de tomar, mas por razões pessoais terei de me afastar», escreveu em comunicado nas redes sociais.

«É tempo de fazer uma pausa, recuperar e sei que o futuro será risonho», acrescentou.