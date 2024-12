A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta segunda-feira que o número de jogadoras inscritas na época 2024/25 é de 12 851, já tendo superado o valor da temporada passada.

Segundo o organismo, o número atual de jogadoras federadas de futebol e futsal é de 12 836. Com isto, houve um aumento de 12,5 por cento relativamente ao ano transato. Os escalões sub-17 e sub-19 são aqueles que mais contribuem.

«A FPF mantém uma visão otimista e estima que, até ao final da época 2024/25, o número de praticantes femininas possa aumentar em 20% em comparação com a temporada anterior, reforçando o compromisso com o desenvolvimento do futebol feminino em Portugal», pode ler-se no comunicado.