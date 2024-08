A Comissão Eleitoral da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) foi constituída esta segunda-feira e deu por isso início às eleições para os órgãos sociais do organismo.

«Uma semana depois da AG que alterou artigos dos estatutos da FPF relativos à composição dos seus órgãos, constituiu-se a Comissão Eleitoral (CE) composta pelos membros da Mesa da Assembleia Geral (AG) presidida por José Luís Arnaut, dando-se início à primeira fase do processo eleitoral da Federação Portuguesa de Futebol», pode ler-se no comunicado feito pela FPF.

Este processo eleitoral é composto por duas fases, sendo que a primeira é a composição da AG, constituída por 29 delegados que correspondem aos presidentes dos sócios ordinários da FPF e 55 delegados que devem ser eleitos nas associações distritais e regionais, Liga de Clubes, Sindicato de Jogadores e associações de Treinadores e Árbitros até 30 de setembro. Só depois a Comissão Eleitoral marcará o dia para a tomada de posse dos delegados eleitos e a data para as eleições dos órgãos sociais.

Recordar que o presidente do organismo, Fernando Gomes, está no cargo desde 2011 e cumpre até ao fim do ano o terceiro e último mandato.